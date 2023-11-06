Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Adana'da çarpışan iki motosikletten birinin sürücüsü yaşamını yitirdi, diğer sürücü yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı’nda Nurican Gök yönetimindeki motosiklet ile motosikletiyle yaya geçidinden geçtiği öne sürülen Recep A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada Gök olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Recep A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Gök'ün Türk Kızılay gönüllüsü olduğu öğrenildi.
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