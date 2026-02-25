Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Serhat GÜLER/ADANA, (DHA)- ADANA'da üç tekerlekli motosiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, ara sokağa dönüş yapan üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI