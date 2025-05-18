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Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 11:59
  • Giriş: 18.05.2025 11:59
  • Güncelleme: 18.05.2025 11:59
Kaynak: AA
Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Doğankent Mahallesi Karataş Caddesi'nde Mehmet Ayazgök ve Gökhan A'nın kullandığı plakaları öğrenilemeyen motosikletler çarpıştı.

Kazada motosikletlerdeki 2 sürücü ve 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınanlardan Ayazgök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, Gökhan A'nın kullandığı motosikletin, caddeden karşıya geçmeye çalışan Ayazgök idaresindeki motosikletle çarpışması yer aldı.

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