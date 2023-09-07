Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Kayarcık Mahallesi'nde sürücülerin isimleri ile plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan D.B, C.K. ve A.A.Ö'yü Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.