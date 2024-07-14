Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda sürücüleri ile plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve motosikletlerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durum ağır olduğu öğrenildi.