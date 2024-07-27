Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İmamoğlu-Adana kara yolunda Süleyman Özkurt yönetimindeki 01 VA 038 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 EA 350 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Süleyman Özkurt ve aynı araçtaki Emine, Kübra, Ali Asaf ve Umut Aslan Özkurt yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Özkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan diğer aracın sürücüsünü yakalamak amacıyla çalışma başlattı.