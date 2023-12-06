Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Enescan Uygun idaresindeki otomobil, Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Cihan Ersin'in (25) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Cihan Ersin ile otomobilde bulunan Cemre Ersin (20), Can Ersin (22), Fatma Kübra Kaymaz (27) yaralandı.
Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Cemre Ersin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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