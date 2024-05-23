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Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.05.2024 15:10
  • Giriş: 23.05.2024 15:10
  • Güncelleme: 23.05.2024 15:10
Kaynak: AA
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yüksel Y. (48) yönetimindeki 01 RJ 893 plakalı otomobil, Tepecikören Mahallesi'nde karşı yönden gelen Duran K'nin (25) kullandığı 01 R 2711 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emine U. (52) ve Elif A. (70) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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