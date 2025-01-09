Adana'da ilkokul öğrencisi 22 çocuk, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Feke ilçesinde 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Adana'nın Feke ilçesinde 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Süphandere İlkokulu'nda mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 22 öğrenci okul yönetimince Feke Devlet Hastanesine götürüldü.
Mideleri yıkanan ve çeşitli tetkikler yapılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Okulda dağıtılan yemeklerden numune alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.