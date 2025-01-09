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Adana'da ilkokul öğrencisi 22 çocuk, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Feke ilçesinde 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yurt
  • 09.01.2025 20:10
  • Giriş: 09.01.2025 20:10
  • Güncelleme: 09.01.2025 20:12
Kaynak: AA
Adana'da ilkokul öğrencisi 22 çocuk, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Adana'nın Feke ilçesinde 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Süphandere İlkokulu'nda mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 22 öğrenci okul yönetimince Feke Devlet Hastanesine götürüldü.

Mideleri yıkanan ve çeşitli tetkikler yapılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Okulda dağıtılan yemeklerden numune alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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