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Adana'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2024 23:47
  • Giriş: 18.09.2024 23:47
  • Güncelleme: 18.09.2024 23:47
Kaynak: AA
Adana'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Tenkerli Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın çatısında çalışan Hakkı Duru, zemine düşerek hayatını kaybetti.

Duru'nun cansız bedeni, evine dönmemesi üzerine durumdan şüphelenip çalıştığı inşaata giden eşi tarafından bulundu.

Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Duru'nun cenazesi Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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