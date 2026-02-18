Adana'da iş cinayeti: Doğrama makinesine düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Adana'da şalgam suyu üretimi yapılan Doğanay Şalgam'a ait tesiste havuç yıkama ve doğrama makinesine düşen 22 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
Adana'da Doğanay Şalgam'a ait üretim tesisinde çalışan 22 yaşındaki Sami Can, havuç yıkama ve doğrama makinesine düşerek hayatını kaybetti.
Olay, 15 Şubat'ta Sarıçam ilçesinde şalgam suyu üretimi yapılan Doğanay Şalgam'da meydana geldi.
Fabrikada çalışan Sami Can, dengesini kaybederek kolunu kaptırdığı havuç yıkama ve doğrama makinesine düştü.
Olayı fark eden arkadaşları makineyi durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Can, kurtarılamadı.
Sami Can'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.