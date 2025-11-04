Giriş / Abone Ol
Adana'da iş cinayeti: İnşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat iskelesinin düşmesi sonucu 53 yaşındaki Siracettin Demirkıran hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 04.11.2025 11:39
  • Giriş: 04.11.2025 11:39
  • Güncelleme: 04.11.2025 11:43
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Adana'da inşaat iskelesinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Yenibaraj Mahallesi'nde inşaatı devam eden 10 katlı binada işçilerden Siracettin Demirkıran (53) ve İbrahim Gülşen'in (45) bulunduğu iskele, çatı katındaki taşıyıcı sistemin yerinden sökülmesi sonucu zemine düştü.

Fotoğraf: AA

Yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, işçilerden Demirkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Durumu ağır olan Gülşen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demirkıran'ın cenazesi, polislerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

