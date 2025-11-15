Giriş / Abone Ol
Adana'da iş cinayeti: İnşaatın 4. katından düşen işçi öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapımı devam eden 5 katlı inşaatın 4. katında çalışan Kubbettin Kaya, henüz bilinmeyen nedenle düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 15.11.2025 18:22
  • Giriş: 15.11.2025 18:22
  • Güncelleme: 15.11.2025 18:26
Kaynak: DHA
Adana'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katında düşen Kubbettin Kaya (45), hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.

5 katlı bir apartman inşaatında, 4’üncü katta çalışan Kubbettin Kaya, henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi, çağırılan ekiplerin incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

