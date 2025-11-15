Adana'da iş cinayeti: İnşaatın 4. katından düşen işçi öldü

Adana'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katında düşen Kubbettin Kaya (45), hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.

5 katlı bir apartman inşaatında, 4’üncü katta çalışan Kubbettin Kaya, henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi, çağırılan ekiplerin incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.