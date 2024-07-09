Adana'da iş cinayeti: Sıva yaparken 6’ncı kattan düşen işçi öldü
Adana'nın Çukurova ilçesinde saat sıralarında inşaat halindeki apartmanın 6’ncı katında sıva yaparken balkondan zemine düşen Mehmet Ali Soylu isimli işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da apartman inşaatında çalışırken 6’ncı kattan düşen Mehmet Ali Soylu (44), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi.
Site şantiyesinde sıvacılık yapan Mehmet Ali Soylu, 9 katlı apartmanın 6’ncı katında çalışırken balkondan düştü.
Toprak zemine düşen Soylu, ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Soylu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Soylu’nun cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.