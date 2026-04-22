Adana'da iş kazasında ağır yaralanan işçi: Ailemin tek geçim kaynağı benim

Adana’da kaynak ustası Eren Güllüoğlu (34), bir fabrikada çatı onarımı için kaynak yaptığı sırada 12 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Tedavisi evde süren Güllüoğlu, “Evde annem, babam, eşim ve çocuğum var. Hepsine bakmakla sadece ben yükümlüyüm. Aylarca çalışamayacağım için hiçbir gelir kaynağımız olmayacak. Bu yüzden zor durumdayız” dedi.

İş kazası, 14 Nisan’da Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi’nde meydana geldi. Kaynak ustası olarak çalışan evli 1 çocuk babası Güllüoğlu, bir çatının onarım ve söküm işleri sırasında yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. İlk müdahalesinin ardından vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu belirlenen Güllüoğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Taburcu edilen Güllüoğlu’nun tedavisi evde sürüyor.

NASIL GEÇİNECEĞİZ?

Yaşadıklarını anlatan Eren Güllüoğlu, ailesinin tek geçim kaynağının kendisi olduğunu belirtti.

Güllüoğlu, "Ölümden döndüm, kıl payı kurtuldum. Hastaneye kaldırıldım; kaşımda yırtık, kafamda çatlak, elmacık kemiğimde çatlak, sol koluma platin takıldı, kalçamda ezilme ve sağ ayağımda kırık oluştu. Ben ölebilirdim. Evde yaşlı annem, babam, eşim ve çocuğum var. Hep birlikte yaşıyoruz ve hepsine bakmakla yükümlüyüm. Hepsi çalışamıyor, tek geçim kaynağımız benim. Bu olay nedeniyle 6 ay ila 1 yıl çalışamayacağım. Bu süreçte ailemi nasıl geçindireceğimi bilmiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum, çok zor durumdayım” dedi.