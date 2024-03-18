Adana'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Kaynak: AA
Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'ndeki bir iş yerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.