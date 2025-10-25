Adana'da iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir giyim mağazasına atılan el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasına el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlama sesini duyan çevre sakinlerinin polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iş yerine atılan parça tesirli el yapımı patlayıcının infilak ettiği tespit edildi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluşmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, sokak girişlerinde güvenlik önlemi alırken, saldırganları tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları inceleniyor.