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Adana'da iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 23:31
  • Giriş: 05.08.2023 23:31
  • Güncelleme: 05.08.2023 23:31
Kaynak: AA
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Adana'da iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Saldırının failleri oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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