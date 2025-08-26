Giriş / Abone Ol
  • 26.08.2025 21:44
  • Giriş: 26.08.2025 21:44
  • Güncelleme: 26.08.2025 21:45
Kaynak: AA
Adana'da iş yerinin önündeki bisikletin çalınması kamerada

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iş yerinin önünde duran bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'nda bir iş yerinin önünde yol kenarında duran bisikletin yanına gelen şüpheli, daha sonra bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çalınan bisikletin sahibinin ihbarı üzerine polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin bisiklete binerek olay yerinden uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

