Adana'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bir fabrikadaki işçileri taşıyan A.C. yönetimindeki minibüs, Kozan-Ceyhan yolunun Hacılar mevkisinde devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.