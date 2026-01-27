Giriş / Abone Ol
Adana'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bir fabrikadaki işçileri taşıyan A.C. yönetimindeki minibüs, Kozan-Ceyhan yolunun Hacılar mevkisinde devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.

  • 27.01.2026 23:05
  • Giriş: 27.01.2026 23:05
  • Güncelleme: 27.01.2026 23:07
Kaynak: AA
Adana'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
FOTOĞRAF: AA

Adana'nın Kozan ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Bir fabrikadaki işçileri taşıyan A.C. yönetimindeki minibüs, Kozan-Ceyhan yolunun Hacılar mevkisinde devrildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

