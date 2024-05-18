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Adana'da işe gitmek için evden çıkan gençten 5 gündür haber alınamıyor

Adana'da 14 Mayıs günü işe gitmek için evden çıkan 27 yaşındaki Ömer Bulakbaşı için arama çalışmaları başlatıldı.

Güncel
  • 18.05.2024 13:01
  • Giriş: 18.05.2024 13:01
  • Güncelleme: 18.05.2024 13:05
Kaynak: İHA
Adana'da işe gitmek için evden çıkan gençten 5 gündür haber alınamıyor
Fotoğraf: İHA

Adana’da yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı gençten 5 gündür haber alınamıyor.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 14 Mayıs günü sabah işe gitmek üzere evden çıkan Ömer Bulakbaşı’ndan (27), haber alınamıyor.

Ailenin durumu Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine polis ekipleri kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Çocuklarından haber alamayan aile, Bulakbaşı’nın yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesini istedi. 

Ekipler kayıp şahsı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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