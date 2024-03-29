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Adana'da kaçak havai fişek ve yer meşalesi üreten 2 kişi gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 29.03.2024 16:11
  • Giriş: 29.03.2024 16:11
  • Güncelleme: 29.03.2024 16:11
Kaynak: AA
Adana'da kaçak havai fişek ve yer meşalesi üreten 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da, evde kaçak havai fişek ve yer meşalesi ürettikleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı şüphesiyle bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptığı incelemede ikametin ruhsatsız havai fişek ve yer meşalesi üretilen imalathaneye dönüştürüldüğünü belirledi.

Evde kaçak üretilmiş havai fişek ve yer meşaleleri ile üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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