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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 26.04.2025 10:28
  • Giriş: 26.04.2025 10:28
  • Güncelleme: 26.04.2025 10:28
Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen 2 aracı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 28 cep telefonu, 80 elektronik sigara ile 900 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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