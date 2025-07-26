Adana'da kadın cinayeti: Bir erkek, annesini darbederek öldürdü!

Adana'da bir erkek, annesini darp ederek öldürme suçundna tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki dün Oğuz Ç (27), 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp annesi Teslime Ç'nin (62) evde bayıldığını söyledi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık personeli, sırt ve bacağında sopayla darp izleri olan kadının öldüğünü belirledi.

Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuz Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.