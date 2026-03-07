Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da kadın cinayeti: Evli olduğu kadını katleden erkek tutuklandı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde Nesrin Aladağ, evli olduğu erkek tarafından boğularak öldürüldü. Olay yerine sevk edilen ekipler kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Fail N. Aladağ gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 07.03.2026 11:05
  • Giriş: 07.03.2026 11:05
  • Güncelleme: 07.03.2026 11:09
Kaynak: AA
Adana'da kadın cinayeti: Evli olduğu kadını katleden erkek tutuklandı
Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın, evli olduğu erkek tarafından boğularak katledildi.

Elif Su Uludağ Mahallesi'nde bir kişinin öldüğü bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler Nesrin Aladağ'ın (48), evli olduğu N. Aladağ (53) tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, N. Aladağ'ı (53) olay yerinde gözaltına alırken, Nesrin Aladağ'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

N. Aladağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen katil, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana’da kadın cinayeti: Nesrin Aladağ evli olduğu erkek tarafından katledildi
BirGün'e Abone Ol