Adana'da kadın cinayeti: Evli olduğu kadını katleden erkek tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın, evli olduğu erkek tarafından boğularak katledildi.

Elif Su Uludağ Mahallesi'nde bir kişinin öldüğü bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler Nesrin Aladağ'ın (48), evli olduğu N. Aladağ (53) tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, N. Aladağ'ı (53) olay yerinde gözaltına alırken, Nesrin Aladağ'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

N. Aladağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen katil, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.