Adana'da kadın ve iki kızı silahlı saldırıda öldürüldü!

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta tabancayla vurulan kadın ve iki kızı yaşamını yitirdi.

Bir yakınlarının Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden kadın ve iki kızına, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan incelemede kadın ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Silahlı saldırıdan sonra motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin mezarlık ve çevresindeki incelemesi sürüyor.