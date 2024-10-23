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Adana'da kahvehaneye silahlı saldırı

Adana’da 18 yaşındaki genç kahvehanede oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güncel
  • 23.10.2024 22:22
  • Giriş: 23.10.2024 22:22
  • Güncelleme: 23.10.2024 22:24
Kaynak: iHA
Adana'da kahvehaneye silahlı saldırı
FOTOĞRAF: İHA

Adana’da 18 yaşındaki genç kahvehanede oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Baran Cengiz (18) kahvehanede oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda tabanca ile başından vurulan Baran Cengiz yere yığılırken olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Baran Cengiz’in öldüğü belirledi. Baran Cengiz’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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