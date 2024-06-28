Adana'da kamu arazilerinin usulsüz tahsis edildiği iddiasına 20 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamu arazilerinin usulsüz yollarla tahsis ederek kazanç elde ettiği iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamu arazilerinin usulsüz tahsis edilmesi yoluyla haksız menfaat sağladıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu arazilerinin usulsüz yollarla tahsis edilerek haksız menfaat sağlandığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, elde ettikleri bilgi ve deliller sonucunda kimliğini belirledikleri 21 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

ADRESLERİNDE TÜFEK, TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, adreslerde ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği, 3 şarjör, 23 dolu fişek, 8 dolu kartuş ve uzun namlulu tüfeğe ait 5 dolu fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Firari bir şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.