Adana'da kamyonetin altında kalan yaya öldü
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaya hayatını kaybetti.
Şair Hasibe Hatun Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Emel Şenyılmaz (66), geri manevra yapan A.T'nin kullandığı kamyonetin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Şenyılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücü A.T'yi gözaltına aldı.