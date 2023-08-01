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Adana'da kamyonetin altında kalan yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 01.08.2023 11:15
  • Giriş: 01.08.2023 11:15
  • Güncelleme: 01.08.2023 11:16
Kaynak: AA
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Adana'da kamyonetin altında kalan yaya öldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaya hayatını kaybetti.

Şair Hasibe Hatun Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Emel Şenyılmaz (66), geri manevra yapan A.T'nin kullandığı kamyonetin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Şenyılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, sürücü A.T'yi gözaltına aldı.

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