  • 13.11.2025 19:09
  • Giriş: 13.11.2025 19:09
  • Güncelleme: 13.11.2025 19:09
Kaynak: AA
Adana'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Karataş Bulvarı'nda ilerleyen 42 CGN 13 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat T'ye (75) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Nihat T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

