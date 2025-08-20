Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 20.08.2025 15:57
Kaynak: AA
Adana'da kamyonun otomobillere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da, kamyonun trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

K.K. yönetimindeki kamyon, İmamoğlu ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarptı.

Kazada otomobillerdeki Mehmet K, Sami K. ve İbrahim Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kamyon sürücüsü K.K'yi gözaltına aldı.

