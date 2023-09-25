Adana'da kapısı açık seyreden minibüsten düşerek yaralanan çocuk taburcu edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kapısı açık seyreden minibüsten düşerek yaralanan 13 yaşındaki kız çocuğu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çamlıbel Mahallesi'nde H.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsünden kapısı açık halde ilerlediği sırada inmek isteyen ve dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanan Buse Tarla'nın (13), Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

H.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsünden, 20 Eylül'de Çamlıbel Mahallesi'nde kapısı açık halde ilerlediği sırada inmek isteyen Buse Tarla (13) dengesini kaybederek düşmüştü. Yaralanan kız çocuğu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Çocuğun yola düşmesi araç içi ve çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.