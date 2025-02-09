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Adana'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 18:43
  • Giriş: 09.02.2025 18:43
  • Güncelleme: 09.02.2025 18:43
Kaynak: AA
Adana'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızıldağ mevkisinde kar nedeniyle yolda kalan iki araçta mahsur kalan 9 kişi olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Jandarma, AFAD ve belediye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan 9 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.

Bölgeye piknik yapmak için geldikleri öğrenilen vatandaşlar, belediye ekiplerince ilçe merkezine götürüldü.

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