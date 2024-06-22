Adana'da katliam: Evli olduğu kadını ve ailesinden üç kişiyi katledip bebeğini kaçırdı!

Adana'da bir kişi evli olduğu kadını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü. Zanlının, evdeki bebeğini alarak babası ile olay yerinden otomobille kaçtığı öğrenildi.

Güncel 22.06.2024 18:13 Giriş: 22.06.2024 18:13

Güncelleme: 22.06.2024 18:19 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA