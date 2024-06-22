Adana'da katliam: Evli olduğu kadını ve ailesinden üç kişiyi katledip bebeğini kaçırdı!
Adana'da bir kişi evli olduğu kadını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü. Zanlının, evdeki bebeğini alarak babası ile olay yerinden otomobille kaçtığı öğrenildi.
Adana'da bir erkek, evli olduğu kadını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle birlikte kalan boşanma aşamasında olduğu 20 yaşındaki Şükran A. ile sokakta tartıştı.
Tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E., annesi Leyla A., kardeşi Muhammet E. de katıldı. Bu sırada Hakim A. tabancayla ateş açtı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
BEBEĞİ KAÇIRDI
Olayın ardından Hakim A'nın, 3 aylık bebeği D.A'yı alarak babası Ş.A. ile otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.