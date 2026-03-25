Adana'da kaybolan 13 yaşındaki İklim Nur İnce için arama çalışmaları başlatıldı

Adana'da ailesinin haber alamadığı 13 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, Göksu Nehri'nin çevresinde araştırma yapıyor.

Güncel
  • 25.03.2026 16:09
Kaynak: AA
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 13 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Himmetli Mahallesi'ndeki evinden dün ayrılan İklim Nur İnce'ye ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine mahalleye yönlendirilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, Göksu Nehri'nin çevresinde araştırma yaptı.

İz takip köpeklerinden de yararlanılan çalışma devam ediyor.

