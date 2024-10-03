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Adana'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 03.10.2024 14:46
  • Giriş: 03.10.2024 14:46
  • Güncelleme: 03.10.2024 14:46
Kaynak: AA
Adana'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Gedikli Mahallesi'nde ormanlık alana ağaç kesmeye giden İsmail Elaldı (53) eve dönmeyince yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma ekiplerinin aramaları sonucunda Elaldı'nın cansız bedeni, Tapırlı mevkisinde devrilmiş bir ağacın altında bulundu.

Ekiplerce yapılan ilk incelemede, Elaldı'nın kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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