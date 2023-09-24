Adana'da kimyasal atık havuzuna düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kimyasal atık havuzuna düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer yaralı işçi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel 24.09.2023 20:18 Giriş: 24.09.2023 20:18

Güncelleme: 24.09.2023 20:31 Kaynak: AA

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