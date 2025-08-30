Adana'da kiracılarını sopayla darbederek öldürdükleri iddia edilen ev sahibi ile eşi tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan kavgada kiracılarını darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi ve eşi tutuklandı.
Kaynak: AA
Adana'nın Kozan ilçesi Savruk Yaylası'nda Hüseyin Başak'ın sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Başak'ın ev sahibi Y.R. ile eşi N.R. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.R. ile N.R. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Savruk Yaylası'nda dün çıkan tartışmada Hüseyin Başak sopayla darbedilerek öldürülmüştü.