Adana'da kontrolden çıkarak kayaya çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 12:44
  • Giriş: 14.09.2025 12:44
  • Güncelleme: 14.09.2025 12:44
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak kayaya çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Ergenuşağı Mahallesi Bostanlı mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada minibüsteki Sevgi K. ve Gülseren K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

