Adana'da krom madeninde iş cinayeti: 1 işçi öldü
Adana'nın Aladağ ilçesinde 8 Ekim'de krom madeninde çalıştığı sırada başına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan 50 yaşındaki Halil İbrahim Yolcu, kaldırıldığı hastanede 11 Ekim'de hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Adana’nın Aladağ ilçesinde krom madeninde başına taş düşen 50 yaşındaki Halil İbrahim Yolcu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, 8 Ekim’de ilçeye bağlı Büyüksofulu Mahallesi’ndeki krom madeninde meydana geldi.
Krom madeninde çalışan Halil İbrahim Yolcu’nun başına taş düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler ilk müdahalenin ardından Yolcu’yu Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.
3 gün yoğun bakımda kalan Yolcu, yapılan müdahalelere rağmen 11 Ekim’de hayatını kaybetti.
Yolcu’nun cansız bedeni, hastane morgundan alınıp Aladağ ilçesinde defnedildi. Halil İbrahim Yolcu’nun ailesi ise madenlerde önlemlerin arttırılmasını istedi.