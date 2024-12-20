Adana'da kuyumcu dükkanında silahlı soygun; 4 şüpheli kaçtı

Adana'da yüzü maskeli 4 kişi, Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla girdiği kuyumcu dükkanındaki çalışanları tehdit edip, altınları çaldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Otomobille iş yerine gelen yüzü maskeli 4 kişi, kuyumcu Hasan Ç. ve çalışanları, Kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla tehdit edip, yere yatırdı. Şüphelilerden biri kapıda gözcülük yaparken, diğeri de vitrindeki altınları çantaya doldurdu.

Şüpheliler, aldıkları altınlarla kaçtı. İhbarla olay yerine Gasp Büro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alınan kuyumcuda inceleme yaptı.

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.