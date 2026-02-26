Adana'da lise öğrencisi 'husumetlisi' tarafından bıçaklandı

Adana'da lise öğrencisi B.Ö. (17), 'husumetlisi' E.A. (17) ve arkadaşları tarafından darbedilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Olay, 14 Şubat’ta saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Etüt merkezinden çıkan lise öğrencisi B.Ö, kafede oturan arkadaşlarını görünce yemek yemek için yanlarına gitti.

B.Ö, 'husumetli' olduğu E.A. ve arkadaşı Ç.U. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Taraflar konuşmak için dışarı çıkınca tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

E.A.'nın tanıdığı 7-8 kişilik bir grup da dahil olunca kavga büyüdü. Şüphelilerden E.A. ile Ç.U., darbettikleri B.Ö.'yü iddiaya göre, karnı ve bacağından bıçakladı. B.Ö. ağır yaralanırken şüpheliler kaçtı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin yardımıyla yakındaki bir özel hastaneye götürülen B.Ö., ameliyata alındı. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatan B.Ö., 21 Şubat'ta taburcu edildi. Evde tedavisi süren B.Ö. ile aynı zamanda avukatı olan babası Vedat Özkan'ın şikayeti sonrası polis, E.A. ile Ç.U.'yu gözaltına aldı. İfadelerinde haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, tutuklandı. Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.