Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.12.2024 11:25
  • Giriş: 02.12.2024 11:25
  • Güncelleme: 02.12.2024 11:25
Kaynak: AA
Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Adana'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 01 ATY 115 plakalı servis minibüsü, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesişiminde, E.Ö'nün kullandığı 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Hasan Eren hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hasan Eren'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BirGün'e Abone Ol