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Adana'da minibüsün çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 26.12.2023 10:57
  • Giriş: 26.12.2023 10:57
  • Güncelleme: 26.12.2023 10:57
Kaynak: AA
Adana'da minibüsün çarptığı yaya öldü

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Çakmak'a (68), N.A. idaresindeki minibüs çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çakmak’ın öldüğünü tespit etti.

Kaza yerinde inceleme yapan polis, sürücü N.A'yı polis merkezine götürdü.

Çakmak'ın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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