Adana'da mobilya mağazasının deposunda yangın

Adana'da mobilya satış ofisinde çıkan yangın 3 katlı müstakil eve sıçradı. Yangında evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı.

Adana’da bir binanın altındaki mobilya satış ofisinin deposunda çıkan yangında alevler, üst katlara sıçradı. 3’üncü katta mahsur kalan biri bebek, 4 kişiyi komşuları kurtardı.

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’nde 3 katlı binanın altındaki mobilya satış ofisinin deposunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerini saran alevler, üst katlara sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevler büyüyünce 3’üncü katta bulunan müstakil dairede 4 kişi mahsur kaldı. Komşuları, evin kapısını kırıp içeri girerek dairedekileri kurtardı. Dumandan etkilenen Ceylan Çığıraçan ile kızı Neva hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevlerin, diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.