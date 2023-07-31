Adana'da morgda karışan cenaze, yeniden defnedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, hastane morgundaki karışıklık nedeniyle yakınlarını kaybeden farklı bir aile tarafından defnedilen cenaze, hatanın anlaşılması üzerine yeniden toprağa verildi.

Trafik kazasında dün hayatını kaybeden Vedat Gök'ün (63) yakınları, cenazelerini almak için Kozan Devlet Hastanesi morguna gitti. Aile, kendilerine teslim edilen cenazeyi, Karahamzalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnetti.

Rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erdoğan Mertkan'ın (87) ailesi de cenaze işlemlerini tamamlamak için hastaneye gitti. Burada teslim aldıkları cenazenin Mertkan'a ait olmadığını fark eden aile, durumu hastane yetkililerine bildirdi.

Kontrollerde, morgdaki karışıklık nedeniyle Gök'ün ailesine teslim edilen naaşın Mertkan'a ait olduğu belirlendi.

Karışıklığın fark edilmesiyle defnedildiği kabirden çıkarılan Mertkan'ın cenazesi, Arslanpaşa Mahallesi'ndeki Kozan Mezarlığı'nda yeniden toprağa verildi.

Gök'ün naaşı ise yakınları tarafından hastaneden alınarak Karahamzalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.