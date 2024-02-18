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Adana'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 18.02.2024 11:18
  • Giriş: 18.02.2024 11:18
  • Güncelleme: 18.02.2024 11:18
Kaynak: AA
Adana'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınması üzerine araştırma yaptı.

Güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede şüphelinin G.E. olduğu belirlendi. Zanlı, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan G.E'nin motosikleti çalma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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