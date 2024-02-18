Adana'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Adana'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınması üzerine araştırma yaptı.
Güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede şüphelinin G.E. olduğu belirlendi. Zanlı, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan G.E'nin motosikleti çalma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sıradaki Haber