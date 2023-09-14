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Adana'da motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2023 23:41
  • Giriş: 14.09.2023 23:41
  • Güncelleme: 14.09.2023 23:41
Kaynak: AA
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Adana'da motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda Ömer Faruk S. (20) yönetimindeki 01 AJL 186 plakalı motosiklet, Şükrü A. idaresindeki 80 AK 114 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Ömer Faruk S. ile arkasındaki Halis Ensar S. (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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