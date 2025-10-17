Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana'da motosikletin otomobile çarpması güvenlik kamerasında

Ajans Haberleri
  • 17.10.2025 12:07
  • Giriş: 17.10.2025 12:07
  • Güncelleme: 17.10.2025 12:08
Kaynak: AA
Adana'da motosikletin otomobile çarpması güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Plakası öğrenilemeyen motosikletinin ön tekerini kaldırarak Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda ilerleyen Seydi S, bu sırada kontrolü kaybederek yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Cengiz S. yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol