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Adana'da motosikletlilerin ateş açtığı kişi hayatını kaybetti: Saldırganlar aranıyor

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 03.09.2024 06:54
  • Giriş: 03.09.2024 06:54
  • Güncelleme: 03.09.2024 06:57
Kaynak: AA
Adana'da motosikletlilerin ateş açtığı kişi hayatını kaybetti: Saldırganlar aranıyor
Fotoğraf: AA

Adana'da motosikletli şüphelilerin ateş açması sonucu vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde 30005 ve 30007 sokaklarının kesiştiği yerde bulunan 43 yaşındaki Erol Kavak, motosikletli şüphelilerin ateş açması sonucu vuruldu.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Kavak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavak'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis delil toplama çalışması yaptı.

Saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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